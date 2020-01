Quarta-feira, 15 de janeiro de 2020, atualizada às 9h

Vigilância Sanitária de Juiz de Fora passa a receber cervejas dos rótulos Backer

Da redação



O Departamento de Vigilância Sanitária (Dvisa) de Juiz de Fora está recebendo produtos do rótulo Backer. Segundo a nota da Secretaria de Saúde, os consumidores devem entregar o material no Centro de Vigilância em Saúde, localizado na Rua Antônio José Martins, 92, segundo andar, no Bairro Morro da Glória.

A Secretaria de Saúde ressalta que a medida é cautelar e direcionada à população da cidade. Os comerciantes devem buscar orientação com o fornecedor da mercadoria.

Na última segunda-feira, 13 de janeiro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) informou que “intimou a Cervejaria Backer a recolher do mercado, além da cerveja Belorizontina, todos os produtos fabricados no período de outubro de 2019 até a presente data”.



Nessa terça-feira, 14 de janeiro, a CEO (chief executive officer, na sigla em inglês, ou diretora executiva) da cervejaria Backer, Paula Lebbos, pediu que ninguém consuma a cerveja Belorizontina, que, no Espírito Santo, recebe o rótulo de Capixaba, até que os fatos sobre a contaminação da cerveja sejam esclarecidos. Exames laboratoriais realizados pela Polícia Civil de Minas Gerais identificaram a presença da substância dietilenoglicol em amostras da cerveja Belorizontina, produzida pela Backer.

