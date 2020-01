Quarta-feira, 15 de janeiro de 2020, atualizada às 15h21

Zoonose explica cuidados que devem ser tomados com caramujos africanos



Da redação



Durante a época de chuvas, é comum o aparecimento de grandes quantidades de caramujos africanos. Esta espécie invasora foi trazida ao Brasil na década de 1980, para substituir o escargot, e acabou se espalhando pela natureza, tornando-se uma praga urbana.



De acordo com o veterinário do Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde (SS), José Geraldo de Castro Júnior, o caramujo africano tem rápida reprodução e pode causar verminoses por ser hospedeiro do Angiostrongylus costaricensis. Por isso, a SS orienta a população sobre os cuidados que devem ser tomados para a eliminação dessa espécie.



As principais medidas de combate ao caramujo estão relacionadas ao manejo ambiental. Como esses animais se alimentam de plantações e se alojam em locais com lixo, é importante manter a capina sempre em dia e fazer o acondicionamento e descarte do lixo da maneira correta. “O caramujo não resiste a incidência solar direta, então, o ideal é manter o mato sempre baixo e não manter acúmulo de entulho”, afirma José Geraldo.



Como se proteger



Não consumir, nem tocar no animal;

Deixar de molho frutas e legumes por 30 minutos, dentro de uma bacia com uma colher de água sanitária e um litro de água;

Caso toque o animal, lave imediatamente a região com água e sabão;



Como eliminar corretamente



Com as mãos protegidas com luvas ou sacos plásticos, coloque os animais dentro de um balde ou latão. Em seguida, acrescente um litro de água sanitária e três litros de água. Em 30 minutos os animais morrerão. Basta jogar a água fora, botar os caramujos em um saco plástico e eliminá-los na coleta de lixo normalmente;



Os ovos do caramujo também devem ser eliminados. Eles ficam alojados a cerca de um centímetro da terra. Por isso, é importante manter os terrenos capinados e limpos;



Não é indicado matar o animal com sal, pois desta forma o terreno fica inutilizado para a agricultura.







