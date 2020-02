Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020, atualizada às 9h10

Vacinação contra o sarampo começa na segunda-feira em Juiz de Fora

Da redação



Começa na próxima segunda-feira, 10 de fevereiro, em Juiz de Fora, a Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo. Nesta fase serão atendidas crianças e adolescentes de cinco a 19 anos que ainda não têm duas doses da “tríplice viral” registradas no cartão, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde (MS). O público-alvo deve se dirigir a uma das 63 unidades básicas de Saúde (UBSs), Pronto Atendimento Médico (PAM-Marechal) ou Departamento de Saúde da Mulher, Criança e do Adolescente (DSMCA), onde todas as doses estarão disponibilizadas.

Contraindicações da vacina

A vacina é contraindicada em registro de imunodeficiências congênitas ou adquiridas (clínica ou laboratorial grave), infecção pelo HIV em pessoas com taxas de CD4 (células do sistema imunológico) menor que 15%, gestantes e pessoas com alergia grave aos componentes da fórmula.

Horário de funcionamento das salas de vacinação:

Unidades Básicas de Saúde - segunda a sexta-feira, das 8h às 10h30 e 13h30 às 16h.



PAM Marechal - segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30

Departamento da Mulher, da Criança e do Adolescente (DSMCA) - segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30





