Terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, atualizada às 9h48

Hemominas convoca doadores de sangue O

Da redação



A Fundação Hemominas está convocando doadores voluntários de sangue, fidelizados ou não, em todas as regiões do estado. Segundo nota da assessoria de imprensa, "foi registrada uma queda nos estoques do grupo sanguíneo O (negativo e positivo). É necessário que a situação seja normalizada para que a Hemominas possa manter o número estratégico de bolsas de sangue em Minas Gerais e, assim, atender à demanda de pacientes".



Além disso, a fundação destacou "que mantém um Gabinete de Crise, grupo responsável por traçar ações estratégicas para a adequação do estoque em períodos de possível queda de comparecimento de doadores e aumento da demanda transfusional, como o Carnaval. Esse Gabinete vem trabalhando de forma intensiva na coordenação e gestão do estoque de hemocomponentes, visando a manutenção do atendimento à população".

Quem pode doar?

Qualquer pessoa saudável com idade entre 16 e 69 anos e peso acima de 50 kg pode doar sangue. O processo retira cerca de 450 ml de sangue, quantidade que não faz falta ao doador e pode salvar até quatro vidas. No dia da doação, o candidato deve estar alimentado e sem ingerir bebida alcoólica por um período de 24 horas. As doações podem ser feitas de segunda a sexta, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 11h.

Para doar, basta comparecer ao Hemominas portando qualquer documento original com foto, assinatura e filiação. A sede fica na esquina da Rua Barão de Cataguases com a Avenida dos Andradas, no Centro de Juiz de Fora.

Agende sua doação

A doação pode ser agendada online ou pelo MGapp.



