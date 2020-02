Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020, atualizada às 14h04

Juiz de Fora terá Dia D de Vacinação Contra o Sarampo

Da redação



Neste sábado, 15 de fevereiro, das 8h às 17h, Juiz de Fora terá o Dia D de Imunização Contra o Sarampo. Seguindo a programação prevista pelo Ministério da Saúde (MS), a campanha é seletiva, destinada ao público-alvo que ainda não recebeu as duas doses da vacina tríplice viral.

Conforme a Secretaria de Saúde (SS), nesta etapa, crianças e adolescentes de 5 a 19 anos poderão receber a dose da vacina nas 63 unidades básicas de Saúde (UBSs), no Departamento de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente (DSMCA) e no Pronto Atendimento Médico (PAM) Marechal até 13 de março. Durante o sábado, todas as salas de vacinação estarão disponíveis para conferir e atualizar as cadernetas de vacinação e tirar as dúvidas da população. "O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo a outras pessoas. A única maneira de evitar o sarampo é a vacina. Caso não tenha o cartão de vacinas, o cidadão deve buscar orientação de um profissional em qualquer sala de vacinação do município".

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.