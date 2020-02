Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020, atualizada às 9h

Polo de envelhecimento abre vagas para curso e projeto



Da redação



O Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o Processo de Envelhecimento da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) abriu inscrições para os cursos de idiomas e para o projeto ‘Memória e Qualidade de Vida’. Os interessados devem comparecer no Polo até o dia 6 de março. As vagas são limitadas e ambos os projetos terão início no dia 23 de março.

As inscrições serão realizadas presencialmente e em ordem de chegada. Elas acontecem das 8h30 às 12h e das 13h às 17h, no Polo, localizado na Casa Helenira Rezende (Avenida Rio Branco 3.372, fundos da antiga Casa de Cultura). A idade mínima para se inscrever é de 60 anos e os interessados devem levar cópias da carteira de identidade, de um comprovante de residência e uma foto atual.

Curso de línguas

O curso de línguas do Polo disponibiliza quatro idiomas: espanhol, francês, inglês e italiano. Os cursos oferecem noções básicas de cada um deles, promovendo o aprendizado em diversas habilidades, como compreensão oral e escrita. As aulas são construídas segundo as necessidades dos alunos e respeitam o conhecimento prévio de cada um deles.

Projeto Memória e Qualidade de Vida

O objetivo principal do Projeto ‘Memória e qualidade de vida: uma ação interdisciplinar com vistas ao envelhecimento ativo e saudável’ é estimular e aprimorar o desempenho da memória a partir da valorização das lembranças e experiências dos participantes. O projeto se divide em dez encontros semanais com duração aproximada de duas horas e contribui para o fortalecimento da identidade, da autonomia e da qualidade de vida de cada um. As atividades são desenvolvidas por uma equipe de assistentes sociais e bolsistas das áreas da Psicologia e Serviço Social.

Outras informações: (32) 3215-4694 ou polosobreenvelhecimento@gmail.com ou casahelenirarezende@gmail.com





