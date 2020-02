Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020, atualizada às 9h30

Mulher é internada com suspeita de coronavírus em Juiz de Fora

Da redação



Uma mulher deu entrada no Hospital Doutor João Penido, no Bairro Grama, em Juiz de Fora, com possíveis sintomas de coronavírus. Segundo a assessoria da Secretaria de Saúde, "a paciente chegou da Itália recentemente. Ela apresentou sintomas em casa e foi internada no Hospital de Pronto Socorro (HPS). Os sintomas eram febre, dor de garganta, secreção clara. Seguindo o protocolo de isolamento, ela foi encaminhada ao Hospital João Penido, que é o centro de referência para o caso. A próxima fase será realização de testes".

Apesar dos sintomas, o caso ainda não foi contabilizado pela Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com o último boletim, "a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais foi notificada sobre um caso suspeito de Covid-2019 em uma mulher, de 57 anos, residente em Belo Horizonte, que apresentou sintomas respiratórios no dia 22. A paciente realizou viagem para Dubai, saindo de Belo Horizonte dia 25 de janeiro, e durante a viagem esteve na Tailândia, Vietnã, Camboja chegando no último dia 17 no Brasil e em Belo Horizonte dia 19. Na segunda-feira, 25, com sintomas de Síndrome Gripal, procurou atendimento médico em hospital privado da capital. Por se enquadrar nos critérios de caso, o hospital realizou a notificação de suspeita de Covid-19. A paciente está internada em isolamento hospitalar da rede suplementar do município de Belo Horizonte e o quadro de saúde é estável. As amostras laboratoriais foram coletadas e enviadas para análise."

Também no dia 25, a secretaria foi notificada sobre outra suspeita de uma mulher, de 25 anos, residente em Belo Horizonte, que apresentou sintomas de Síndrome Gripal no dia 22, com história de viagem recente para a Tailândia, saindo de Belo Horizonte dia 4, passando no Vietnã, Singapura e fazendo conexão em aeroporto de Abu Dabi e de Madrid durante seu deslocamento. Na segunda-feira, 24, ela voltou ao Brasil, procurou atendimento médico, sendo considerada caso suspeito de Covid-19. Esta paciente está internada em isolamento no hospital hospital Júlia Kubistschek, que faz parte da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e o seu quadro é estável. A mulher será transferida para o Hospital Eduardo de Menezes (HEM), que também faz parte da rede Fhemig e é a referência para casos suspeitos de Coronavírus. As amostras laboratoriais foram coletadas e enviadas para análise.

Apesar dos dois casos suspeitos terem história de viagem à Tailândia e Vietnã, não possuem vínculo epidemiológico entre eles.

Até essa quarta-feira, 26, foram notificados quatro casos suspeitos de Coronavírus (COVID-2019) em Minas, dois foram descartados após realização de exames e dois estão em investigação.

Primeiro caso no Brasil

O Brasil registrou o primeiro caso confirmado da infecção pelo Covid-2019. Trata-se de paciente do sexo masculino, 61 anos, residente no estado de São Paulo, histórico de viagem recente para a Itália, apresentou febre, tosse, dor de garganta e coriza. Até o momento, outros 20 casos suspeitos são monitorados pelo Ministério da Saúde, conforme informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país, distribuídos da seguinte forma: Espírito Santo (1), Minas Gerais (2), Rio de Janeiro (2), São Paulo (11), Santa Catarina (2), Paraíba (1) e Pernambuco (1). Outros 59 casos no Brasil foram descartados.

