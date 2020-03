Terça-feira, 3 de março de 2020, atualizada às 17h47

Hemominas de JF emite alerta devido baixa em 50% de quase todos tipos sanguíneos



Angeliza Lopes

Repórter



Com todo estoque se sangue abaixo do ideal, a Fundação Hemominas de Juiz de Fora emitiu alerta à população nesta terça-feira, 3 de março. Exceto os tipos sanguíneos B e AB positivos, todos os outros estão com queda de 50% do banco. O chamamento pretende despertar as pessoas para que doem sangue para evitar o desabastecimento nos hospitais da cidade e região.



A assistente social do setor de captação, Cláudia Lana, acredita que a situação agravou nos últimos dias, devido o retorno do feriado prolongado de Carnaval e as constantes chuvas.

"Muitas caravanas estão desmarcando por causa das condições ruins das estradas, causado pelas chuvas. Durante o feriado, nós conseguimos atender as necessidades das unidades, mas esta primeira semana de março está muito preocupante", destaca a assistente social.



Para ajudar a reduzir o desfalque no Hemocentro de Juiz de Fora, integrantes do Desbrasados Moto Grupo realizarão campanha neste sábado, 7 de março, para mobilizar maior número de doadores de sangue dentro dos motoclubes apoiadores. O presidente Ed Campos conta que o grupo sempre está envolvido na realização de ações sociais no município. "Esta será a terceira edição da campanha desta natureza. Nosso objetivo é conscientizar os motociclistas sobre a importância da doação de sangue, já que vivemos em perigo constante sobre duas rodas. Um dia pode ser um de nós que precisará", explica o presidente, lembrando que além das doações, os participantes farão panfletagens nos semáforos próximos ao Hemominas.



O grupo conta com cinco integrantes e para o dia está confirmado o apoio dos Moto Grupos Amantes do Vento e Sapatieri.



Critérios para doação



Quem tiver condições de doar, deve comparecer na Rua Barão de Cataguases, s/n. Centro, de segunda-feira a sábado, das 7h às 12h, portando um documento oficial com foto. O doador não pode estar de jejum no dia da coleta. Após o almoço, aguardar 3 horas.



O Hemocentro Regional de Juiz de Fora atende a 57 hospitais em Juiz de Fora e 27 cidades da região.



Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos. Pessoas com mais de 60 anos somente poderão doar caso já tenham realizado uma doação antes dos 60 anos, independente do sexo, e devem respeitar o intervalo mínimo de seis meses entre as doações. Atenção, se o candidato à doação de sangue tem entre 16 e 17 ou mais de 60 anos, é importante conhecer as Normas e documentos necessários para doação de sangue.

Pesar mais de 50 kg;

Não ter tido hepatite após os 11 anos de idade;

Não ter sido exposto a situação de risco acrescido para doenças sexualmente transmissíveis;

Não ter ingerido bebida alcoólica pelo menos 12 horas antes;

Não ter feito tatuagem ou colocado piercing há pelo menos 1 ano;

Outros critérios serão avaliados durante sua consulta com o triagista.

