Sexta-feira, 6 de março de 2020, atualizada às 17h37

Caso suspeito de coronavírus em Juiz de Fora é descartado

Da redação



A suspeita de coronavírus registrada no município foi descartada para Covid19. Tratava-se da notificação do caso de uma mulher, 51 anos, com histórico de viagem para a Itália. O comunicado com as informações que constam nesta nota foi enviado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Minas Gerais (Cievs/MG) para o Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Dvea) da Secretaria de Saúde (SS) de Juiz de Fora.







Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.