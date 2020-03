Quarta-feira, 11 de março de 2020, atualizada às 9h15

Juiz de Fora tem dez casos suspeitos de coronavírus



Da redação



Juiz de Fora tem dez casos em investigação de infecção humana pelo COVID-19, segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Em Barbacena são dois casos suspeitos, quatros em São João Del Rei e um caso descartado em Viçosa.

Em Minas Gerais, até o momento, já foram notificados 243 casos de infecção humana pelo COVID-19, destes, 29 foram descartados, 213 estão em investigação como suspeitos e um caso foi confirmado.

Em nota, a SES explicou que "os dados são parciais sujeitos à revisão/alteração. Esclarecemos que pode haver diferença entre os números apresentados pelo Ministério e pelo Estado, devido ao processo de avaliação que é dinâmico e ao horário diário de fechamento de dados".

Caso confirmado

Foi confirmado o primeiro caso de Coronavírus (Covid-19) em Minas Gerais. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) disse que foi comunicada do caso pelo Laboratório Hermes Pardini, na última sexta-feira, 6. A coleta para análise foi realizada em domicílio, na quinta-feira, 5, e a análise finalizada no dia seguinte. O material foi encaminhado para a Fiocruz que homologou o resultado neste domingo, 8.

"Trata-se de uma mulher, de 47 anos, com município de residência em Divinópolis, que esteve na Itália, retornando à capital mineira em 2/03. No momento, a paciente apresenta sintomas leves (coriza, mialgia e sensação de mal estar) e encontra-se em isolamento domiciliar. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais está preparada para receber este e novos casos de coronavírus e está tomando todas as medidas necessárias para prestar assistência à população e realizando vigilância epidemiológica da doença."

Prevenção

O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus. Entre as medidas estão lavar constantemente as mãos, sobretudo após uso de transporte público e contato com pessoas em locais de aglomeração pública, evitar levar as mãos ao nariz e aos olhos, cobrir a boca e o nariz ao espirrar.

