Sábado, 14 de março de 2020, atualizada às 11h50

Coronavírus: Ministério da Saúde lança aplicativo ensinando a se prevenir



Da redação



O Ministério da Saúde lançou o aplicativo "Coronavírus-SUS", com o objetivo de conscientizar a população sobre o Corona Vírus COVID-19.

O app está disponível para download grátis em celulares Android e iPhone (iOS) e fornece, entre outras coisas, um mapa com as unidades de saúde mais próximas da localização do indivíduo e um formulário de autoexame para identificar uma possível contaminação.

A opção "Como está sua saúde nesse momento" permite que o usuário classifique seu estado de saúde atual e, caso informe que está doente, poderá preencher um formulário de autoavaliação, selecionando os sintomas que está sentindo, se teve contato com casos suspeitos ou confirmados do Covid-19 nos últimos 14 dias e se esteve em outro país.

Caso o exame virtual indique que há possibilidade de infecção, o usuário será orientado a procurar uma unidade de saúde e a seguir medidas de prevenção da propagação do novo coronavírus, como usar máscaras, lavar as mãos e evitar aglomerações.



Países como Argentina, Equador e Panamá já entraram em contato com o governo brasileiro e receberam o código do aplicativo. O app será liberado para outras nações que fizerem o pedido também.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.