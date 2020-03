Segunda-feira, 16 de março de 2020, atualizada às 19h

Escolas e creches municipais têm aulas suspensas a partir de terça-feira por tempo indeterminado



Da redação



Na tarde desta segunda-feira, 16, o prefeito Antônio Almas anunciou, em entrevista coletiva, as medidas tomadas para conter o avanço do Covid-19, conhecido como novo coronavírus. Assim, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) decidiu suspender as aulas da rede municipal a partir desta terça-feira, 17, recomendando que todas as instituições de ensino sigam a orientação.

Em relação aos eventos da administração municipal, Almas informou que todos eles estão suspensos a partir de agora, por tempo indeterminado. No caso das promoções privadas, a recomendação é que aquelas com público acima de cem pessoas sejam suspensas. “Ressalto que as ações só terão eficácia se cada cidadão fizer sua parte. Por isso, é necessário que todos evitem locais com aglomeração”, apontou Almas.

A respeito das decisões tomadas e anunciadas, o prefeito ressaltou que “esta doença é dinâmica, e é preciso que todos entendam isso, porque talvez seja necessário ampliar ou alterar as medidas apresentadas. Entretanto, não é questão de pânico. A Prefeitura montou comitê que estudará a situação epidemiológica todos os dias. Tomaremos todas as medidas necessárias para conter o avanço da doença no Município”, afirmou Almas.

Principais medidas

- Suspensão das aulas da rede municipal por tempo indeterminado;



- Recomendação para que todas as instituições de ensino suspendam as atividades;



- Suspensão de todos os eventos municipais;



- Recomendação que todas as atividades, de cunho privado, com público superior a cem pessoas, sejam suspensas;



- Criação de comitê municipal para estudar a situação epidemiológica da cidade constantemente;



- Confecção de material gráfico para campanha informativa sobre o Covid-19;



- Trabalho junto aos hospitais da cidade para ampliação do número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



Eventos municipais suspensos



Dia 17 - Posse do Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania;



Dia 18 - Café da manhã com rede de entidades que atua junto a pessoas com deficiência;



Dia 19 - Posse do Conselho Municipal de Assistência Social;



Dia 20 - Assinatura de convênio entre Defesa Civil e Centro Universitário Estácio;



Dia 24 - Conferência das Juventudes;



Dia 25 - Congresso da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon);



Dia 26 - Abertura de oficina para novos servidores;



Dia 27 - Troféu “Mulher Cidadã 2020”;



Dia 28 - Evento comemorativo de cinco anos da Praça do Centro de Artes e Esporte Unificado (CEU).





Situação epidemiológica em Juiz de Fora:



O Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Dvea), da PJF enviou 22 notificações ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Até o momento, a cidade apresenta 11 casos suspeitos, dois confirmados e um descartado, conforme boletim diário da SES.



