Segunda-feira, 16 de março de 2020, atualizada às 12h20

Hospitais de Juiz de Fora adotam medidas de precaução devido cororavírus



Da redação



Após a confirmação no último sábado, 14 de março, do primeiro paciente com coronavírus, em Juiz de Fora, pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), os hospitais locais têm lançado comunicados com medidas de precaução que serão adotadas a partir desta semana.



O Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ) divulgou que suspenderá a partir de terça-feira, 17, todas as consultas eletivas em seus ambulatórios. A decisão foi tomada com base na opinião de especialistas de que o distanciamento social é a melhor forma de evitar o contágio do Covid-19 (Coronavírus) e achatar a curva de crescimento da doença. Visando proteger, em especial idosos e pessoas com saúde vulnerável, o Hospital recomenda não comparecimento às consultas, inclusive desde hoje, 16.



O Hospital também estabeleceu que não realizará novas cirurgias eletivas e restrição quanto às visitações aos pacientes já internados. Veja:



"O HMTJ ainda vai realizar as cirurgias eletivas previstas de pacientes já internados nesta segunda, 16, mas amanhã não receberá novos pacientes cirúrgicos eletivos. Outra medida importante de restrição será a permissão de visitas apenas quarta e domingo, um visitante, sem revezamento. As visitas devem ser, de preferência de familiar direto, sem sintomas de gripe/resfriado. A Unidade solicita também muita atenção e responsabilidade às trocas de acompanhante.



E restrições estão sendo definidas também para unidades fechadas. A UTI suspendeu um dos horários e só será admitido um visitante no horário da tarde.

Na UTI Neonatal, a frequência dos pais será mantida, mas a visita de avós suspensa, no fim de semana, por tempo indeterminado".



Santa Casa



A Santa Casa de Juiz de Fora foi criado um comitê formado por especialistas que está tomando medidas de contingenciamento para que a unidade possa atender os pacientes. O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar treinou e preparou os profissionais, principalmente os do serviço de Urgência e Emergência.



O Hospital também está restringindo as visitas e alguns procedimentos.



Hospital Monte Sinai

Na última sexta, 13, o Hospital Monte Sinai divulgou que está orientando os pacientes a, preferencialmente, ligarem antes de virem ao hospital, se possível já de máscara cirúrgica, para triagem em fluxo especial. Todas as portarias tem orientação similar para todos que se enquadram nos critérios atualmente definidos como suspeitas possíveis. Momento em que recebem máscara e seguem o mesmo fluxo, sendo encaminharas a setor específico, fora do Pronto Atendimento e Emergência, para avaliação e coleta de material, se necessário.



Além disso, segundo nota, as equipes vão se adaptando às recomendações e normativas das autoridades de saúde quanto a divulgação das precauções, uso de EPIs, coleta de material, além das atitudes que julgam necessárias para ajudar na contenção da doença.

