Segunda-feira, 16 de março de 2020, atualizada às 11h



Infectologista Guilherme Côrtes Fernandes alerta população sobre o distancimento social



Da redação



O médico infectologista Guilherme Côrtes Fernandes divulgou um vídeo, na manhã do último domingo, 15 de março, alertando a população sobre o distancimento social, como medida preventiva para minimizar o impacto da pandemia no coronavírus em Juiz de Fora. "É o momento de ação da única medida efetiva da cidade para minimizar o impacto da epidemia na cidade. É necessário a mobilização da população de não transitar, fechar escolas, faculdades, cancelar procedimentos médicos eletivos, além de cultos e missas". Confira o vídeo na íntegra.



O Ministério da Saúde atualizou há pouco o número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no país. Conforme a segunda atualização dos dados realizada no domingo, 15 de março, até o momento, há 200 casos em todo o país. De acordo com levantamento diário feito pela pasta, 1.917 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal são monitoradas por suspeitas de estarem infectadas. Nenhuma morte foi registrada no Brasil desde o início da transmissão da doença.

Na última quarta-feira, 11, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia de coronavírus. O termo é usado quando uma epidemia – grande surto que afeta uma região – se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa.

