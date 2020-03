Segunda-feira, 16 de março de 2020, atualizada às 11h39

SES-MG confirma primeiro caso de coronavírus em Juiz de Fora



Da redação



O primeiro caso de coronavírus, em Juiz de Fora, foi confirmado no último sábado, 14 de março, a partir dos dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). De acordo com o boletim, trata-se de um paciente do sexo masculino, 65 anos, residente no município, com histórico de viagem para Nova Iorque. Através de nota, a Unimed informou que o homem permanece internado na UTI do Hospital Unimed, com quadro estável.



Na sexta-feira, 13, a assessoria de comunicação do Hospital Monte Sinai já tinha informado que o paciente teria passado pelo pronto-atendimento da unidade há alguns dias e, logo após o resultado de um exame realizado em laboratório privado, não credenciado pelo Ministério da Saúde, foi considerado como “positivo inicial” para o coronavírus.



A confirmação dependia da contraprova da Funed (Fundação Ezequiel Dias).





