Terça-feira, 17 de março de 2020, atualizada às 17h58

Juiz de Fora tem baixa incidência de casos de dengue



Da redação



A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) soltou nesta terça-feira, 17 de março, boletim epidemiológico das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, que são dengue, Chikungunya e Zika. Juiz de Fora está com baixa incidência, somando apenas 49 casos prováveis de dengue desde o início do ano, e oito de chikungunya. Três casos de dengue são com sinais de alarme



Na região da Zona da Mata mineira, nas quatro últimas semana, entre 9 de fevereiro e 7 de março, as cidades de Tocantins - 305 dengue/ sete Chikungunya/ cinco zika, Astolfo Dutra - 121 dengue, Visconde do Rio Branco - 177 dengue e Ubá - 379 dengue/ 16 Chikungunya/ 20 zika; estão entre os município com incidência Muito Alta ou Alta.



Avaliando a incidência acumulada de casos prováveis de dengue em 2020, verifica-se 71 municípios com incidência Muito Alta, 29 municípios com Alta incidência, 103 municípios com Média incidência, 396 municípios com Baixa incidência e 254 municípios sem registro de casos prováveis.



Minas Gerais



Em 2020, Minas Gerais registrou 30.729 casos prováveis de dengue até o momento. Quanto aos óbitos, em 2020, dois óbitos pelo agravo foram confirmados no município de Medina e Carneirinho e 17 óbitos permanecem em investigação. Em relação à Febre Chikungunya, foram registrados em 2020, até o momento, 564 casos notificados. Em 2019, foi confirmado um óbito por chikungunya do município de Patos de Minas, e existe um óbito em investigação. Já em relação à Zika, em 2020 foram registrados 206 casos prováveis, sendo 19 em gestantes.

