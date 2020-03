Terça-feira, 17 de março de 2020, atualizada às 11h39

São Paulo registra primeira morte pelo novo coronavírus



Da redação



A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou nesta terça-feira, 17 de março, a primeira morte no país em decorrência do novo coronavírus. A pasta, entretanto, não dá detalhes sobre sexo, nem idade da vítima, se ela viajou para o exterior ou se teve contato com alguém contaminado no Brasil. Segundo a Secretaria, essas informações serão detalhadas ao longo do dia pelo governador João Doria.



De acordo com a Secretária Estadual de Saúde, até segunda, 16, o estado de São Paulo tinha 152 casos confirmados de Covid-19. Os casos suspeitos somam 1.777.



Em todo o Brasil são 234 casos confirmados, de acordo com o boletim mais recente do Ministério da Saúde, desta segunda-feira.



Situação no estado e no município



A prefeitura do município de São Paulo decretou, na manhã desta terça-feira, situação de emergência na cidade em função da pandemia.



Já o governo do estado cancelou eventos públicos culturais e esportivos em locais abertos e fechados e está recomendando que eventos privados também sejam cancelados. Entre as medidas para intensificar o enfrentamento ao Covid-19, anunciadas pelo governo, a partir de hoje, todos os funcionários públicos estaduais de São Paulo com mais de 60 anos, excetuando os que trabalham nas áreas de segurança pública e saúde, deverão trabalhar de casa. Já os 153 Centros de Convivência do Idoso ficarão todos fechados por 60 dias.



Juiz de Fora e MG



O segundo caso de infecção humana pelo COVID-19, em Juiz de Fora, foi confirmado no final de segunda-feira, 16 de março, na atualização do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Trata-se de um homem, de 30 anos. Neste caso, a confirmação se o caso foi importado ou não ainda está sendo investigada. Conforme a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora, a investigação feita pela Vigilância Epidemiológica aponta que o rapaz é amigo do filho do primeiro paciente infectado com a doença na cidade, de 65 anos, internado em um hospital privado



O primeiro paciente com teste positivo para doença coronavírus na cidade foi divulgada no sábado, 14. O paciente do sexo masculino, 65 anos, é caso importado. A assessoria de comunicação do Hospital da Unimed informou, através de nota à imprensa, que ele segue internado, sob cuidados na Unidade de Tratamento Intensivo, na unidade. O quadro de saúde é estável, com evolução satisfatória. Ainda existem outros 11 casos suspeitos sob investigação na cidade.



Em Minas Gerais, até o momento, foram notificados 511 casos de infecção humana pelo COVID-19. Destes casos, 85 foram descartados, 420 estão em investigação como suspeitos e seis casos foram confirmados.



Medidas PJF



Na tarde desta segunda-feira, 16, o prefeito Antônio Almas anunciou, em entrevista coletiva, as medidas tomadas para conter o avanço do Covid-19, conhecido como novo coronavírus. Assim, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) decidiu suspender as aulas da rede municipal a partir desta terça-feira, 17, recomendando que todas as instituições de ensino sigam a orientação.



Em relação aos eventos da administração municipal, Almas informou que todos eles estão suspensos a partir de agora, por tempo indeterminado. No caso das promoções privadas, a recomendação é que aquelas com público acima de cem pessoas sejam suspensas.

