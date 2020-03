Sábado, 21 de março de 2020, atualizada às 12h26

HPS suspende visitas em virtude do coronavírus

Da redação



O Hospital de Pronto Socorro Doutor Mozart Teixeira (HPS) suspendeu às visitas a partir deste sábado, 21 de março, por tempo indeterminado. O HPS possui 135 leitos de internação e é referência em politrauma para o Município e a região. A medida foi tomada devido ao aumento do número de casos suspeitos de coronavírus (covid-19) na cidade, e as diretrizes do Decreto Municipal 13.893, como medidas preventivas para o enfrentamento da doença.

“Nosso intuito é evitar o trânsito maior de pessoas dentro do hospital, para preservar a saúde dos pacientes, dos nossos servidores e também dos visitantes. Neste momento, temos que evitar o contato, a fim de garantir a saúde e o bem-estar de todos, e evitar a propagação do covid-19”, explicou o subsecretário de Urgência e Emergência, Eduardo Lúcio do Sacramento.

Diariamente serão disponibilizados dois boletins informativos para os familiares de pacientes que estiverem no Centro de Terapia Intensivo (CTI). Para ter acesso à informação, o familiar pode ligar para o “Posso Ajudar”, no 3690-8358. O primeiro boletim estará disponível a partir das 7h30, e o segundo, às 19h30. O horário de atendimento é das 7h às 22h. Se for necessário, o próprio CTI fará contato com a família.



