Sábado, 21 de março de 2020, atualizada às 12h30

Saúde traça estratégias para dar início à imunização contra gripe em Juiz de Fora



Da redação



A Secretaria de Saúde (SS) começa nesta segunda-feira, 23 de março, a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza, o vírus da gripe. O “Dia D”, instituído pelo Ministério da Saúde (MS), será 9 de maio. A meta é imunizar 90% do público-alvo, que compreende, em Juiz de Fora, 132.592 pessoas. A campanha se estenderá durante maio. Neste ano, por conta do coronavírus, será realizada em três fases. Idosos e profissionais de saúde serão imunizados primeiro.

Para evitar aglomeração, o Setor de Imunização da PJF optou por vacinar a cada semana os idosos de uma faixa etária, até final da primeira fase, em 15 de abril. Sendo assim, pessoas com 80 anos ou mais serão vacinadas de 23 a 27; de 70 a 79, de 30 de março a 3 de abril; de 60 a 69, de 6 a 15 de abril. As vacinas estarão disponíveis nas unidades básicas de saúde (UBS), no térreo do Pronto Atendimento Médico (PAM) Marechal e no Departamento de Saúde do Idoso (DSI), na Rua Batista de Oliveira, 943, C entro, quase esquina com Avenida Itamar Franco. Recomenda-se que, ao se dirigir à unidade, o idoso use máscara.

A vacina ofertada é a trivalente, que protege contra os três subtipos do influenza: H1N1, H3N2 e influenza B. Composta por vírus inativados, ou seja, mortos, é segura. A dose é contraindicada para pessoas que têm histórico de reação grave anteriores ou alergia grave a ovo de galinha. Esta vacina não imuniza contra a covid-19, doença causada pelo coronavírus.

Calendário de vacinação

Primeira fase:



Idosos - 23 de março a 15 de abril



23 a 27: 80 anos ou mais

30 de março a 3 de abril: 70 a 79 anos

6 a 15 de abril: 60 a 69 anos



Segunda e terceira fase:

Segunda fase: professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e doentes crônicos: 16 de abril a 9 de maio

Terceira fase: crianças de seis meses a menores de seis anos, pessoas com 55 anos ou mais, grávidas, mães no pós-parto, população indígena e portadores de condições especiais: 9 a 22 de maio

Horário de funcionamento das salas de vacinação (segunda a sexta-feira):



* Unidades Básicas de Saúde: 8h às 10h30 e 13h às 16h30



* Departamento de Saúde do Idoso: 8h às 16h30 (Endereço: Rua Batista de Oliveira, 943)



* PAM Marechal: 8h às 16h30



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.