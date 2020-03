Sexta-feira, 27 de março de 2020, atualizada às 16h33

UFJF estende horário de atendimento do Drive thru de vacinação contra gripe neste sábado



Da redação



Em função da grande demanda observada na sua primeira semana de funcionamento, o posto de vacinação contra a influenza da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em sistema de drive thru, estenderá seu horário de atendimento neste sábado, 28 de março. Os idosos com 80 anos ou mais poderão ser imunizados das 8h às 16h.



A ideia da vacinação em drive thru é que os idosos possam ser imunizados sem sair do carro, reduzindo risco de exposição ao novo coronavírus. A tenda está localizada no estacionamento da Faculdade de Educação, próximo à cantina. A ação ocorre em parceria com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).



É necessário que a população respeite a faixa etária estabelecida. As pessoas devem vestir roupas de fácil acesso ao braço, o que diminui o contato. Outra recomendação é a de que os carros estejam mais vazios, evitando filas. Não é necessário levar o cartão de vacinação. Os imunizados receberão um adesivo com as informações sobre a vacina para ser colado posteriormente no cartão.



Pessoas que apresentam algum quadro de síndrome gripal ou estejam em quarentena indicada por médico não devem se vacinar no momento.



A vacina ofertada é a trivalente, que protege contra os três subtipos do influenza: H1N1, H3N2 e influenza B. Composta por vírus inativados, ou seja, mortos, ela é segura. A dose é contraindicada para pessoas com histórico de reação grave anterior ou alergia grave a ovo de galinha. Essa vacina não imuniza contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.



Postos da Prefeitura também oferecem a vacina



Além da imunização realizada na UFJF, a vacinação também acontece no sistema tradicional, de segunda a sexta-feira, nas unidades básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30; no Departamento de Saúde do Idoso (Rua Batista de Oliveira 943, no Centro), das 8h às 16h30; e no Pam Marechal, das 8h às 16h30.

