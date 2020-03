Sexta-feira, 27 de março de 2020, atualizada às 9h17

Paciente que morreu na Santa Casa tem exame negativo para coronavírus

Da redação



O paciente que morreu nessa quinta-feira, 26 de março, com suspeita de coronavírus teve o exame negativo para o Covid-19. A informação foi repassada na manhã desta sexta, 27, pela assessoria de comunicação do Hospital Santa Casa de Misericórdia.

O caso não foi contabilizado nos informes das secretarias de Estado e nem do Ministério da Saúde. O hospital também não informou o sexo e nem a idade do paciente.

De acordo com o último Informe Epidemiológico divulgado na manhã desta quinta-feira, a cidade tem 8 casos confirmados, seis descartados, além de 152 notificações e 138 casos suspeitos. Em Minas Gerais já são 17.409 casos suspeitos para COVID-19 e 153 casos confirmados.



Governo de Minas faz parceria com hospitais privados e municipais



O governador Romeu Zema acompanhou, nesta quinta-feira, 26, uma vistoria ao Hospital Mater Dei Betim e ao Hospital Regional de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que devem ceder parte das estruturas para receber pacientes graves infectados pelo novo coronavírus. O objetivo da ação, que poderá se estender a outras cidades mineiras, é fazer parcerias com instituições de saúde da rede privada e hospitais municipais para ampliar o número de leitos disponíveis no estado. Durante as visitas, Zema ressaltou que é preciso aproveitar todas as estruturas disponíveis para combater a Covid-19 com o menor impacto possível no Estado.

“Provavelmente vamos precisar de muitos leitos para atender as pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Por isso, estamos tomando todas as medidas, na Região Metropolitana e no interior, para ampliarmos a estrutura disponível. Muitos hospitais têm alas vagas e leitos ociosos, que podem ser utilizados neste momento. Tudo isso está sendo levantado, para que, caso venha a ser necessário, o estado disponha de leitos suficientes para atender as pessoas que necessitarem”, afirmou.

O Mater Dei Betim disponibilizou quatro andares que estavam inoperantes para tratar doentes afetados pelo novo coronavírus. O espaço já possui estrutura de ressonância, tomografia e exames respiratórios. Já o Hospital Público Regional de Betim Professor Osvaldo Franco cedeu o Centro Materno-Infantil, que acabou de ser finalizado em um prédio anexo. A área construída contará com uma estrutura de 120 leitos.



Os profissionais que atuarão nas estruturas disponibilizadas pelos hospitais serão cedidos pela Secretaria de Estado de Saúde e empresários vão custear os equipamentos durante a crise.



