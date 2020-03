Sexta-feira, 27 de março de 2020, atualizada às 8h40

Prefeitura abre inscrições para contratação de médicos em Juiz de Fora

Da redação



Estão abertas inscrições para o processo seletivo simplificado, visando contratação de médicos das áreas de cardiologia infantil, cirurgia geral e clínica geral, neurologia, psiquiatria e sistema de atendimento pré-hospitalar (Edital nº 410-SARH – Secretaria de Administração e Recursos Humanos). As inscrições poderão ser feitas até as 23h59 de terça-feira, 31 de março, no site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Para participar, é necessário possuir curso superior completo de medicina e registro no conselho regional da categoria.

Os títulos declarados pelos candidatos deverão ser digitalizados e encaminhados exclusivamente para o endereço eletrônico/e-mail selecao@pjf.mg.gov.br, durante o período de inscrição. Os candidatos enviarão a documentação referente aos títulos e a cópia de identidade.

Os candidatos deverão estar atentos às diretrizes estabelecidas no edital, em função das normas do Decreto Municipal nº 13.893 (com redação dada pelo Decreto nº 13.897). Considerando a natureza específica da função temporária a ser exercida e o excepcional interesse público de que se reveste a contratação, os inscritos no edital deverão enviar, também por e-mail, declaração informando não ter 60 anos ou mais, não ser portador de imunodeficiência ou doenças preexistentes crônicas ou graves e não ser responsável pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por covid-19, que habitem a mesma residência, além de não ser gestante.



