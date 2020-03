Sexta-feira, 27 de março de 2020, atualizada às 11h40

Sobe para 11 o número de casos confirmados de coronavírus em Juiz de Fora



Jorge Júnior

Editor



Juiz de Fora tem 11 casos confirmados de coronavírus, segundo o Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta sexta-feira, 27 de março.

No total, são 198 notificações, 184 casos suspeitos e seis descartados. Até a última quinta-feira, o município tinha oito casos.

Com esses dados, o município aparece em terceiro lugar na lista de Minas, ficando atrás apenas de Nova Lima (13) e Belo Horizonte (118).

De acordo com a SES, a distribuição de casos por faixa etária na cidade predomina pessoas de 30 a 39 anos, sendo 19,2% do sexo feminino e 11,6%, masculino. Em segundo lugar, aparecem pessoas de 20 a 29 anos, (14,1% do grupo é formado por mulheres e 10,6% por homens). A terceira faixa etária no gráfico é de pessoas de 40 a 49 anos (8,1% formado por mulheres e 5,1% por homens). Dos casos com pessoas entre 60 e 69 anos - considerado grupo de risco - as mulheres lideram com 4,0% e os homens com 2,5%.



Em Minas Gerais, até o momento, são 21.691 casos suspeitos para Covid-19 e 189 casos confirmados. Há em investigação 28 óbitos e nenhum óbito confirmado até o momento.

Na última quinta-feira, 26, um paciente morreu na Santa Casa de Juiz de Fora com suspeita de coronavírus, mas nesta sexta-feira, o hospital divulgou que o resultado de exame deu negativo para Covid-19. A SES esclareceu que foram notificados 33 óbitos suspeitos, sendo cinco descartados para COVID-19.



No Brasil



Subiu para 2.915 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil, de acordo com as informações repassadas pelos estados ao Ministério da Saúde. Até o momento, são 77 mortes, sendo 58 em São Paulo e 9 no Rio de Janeiro. Amazonas registra uma morte, assim como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A região Centro-Oeste entrou na lista de óbitos, com uma morte em Goiás. Ceará e Pernambuco registram 3 mortes cada.



A confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil completou um mês nesta quinta-feira, 26.

Municípios que tiveram casos confirmados: Município de residência n % Belo Horizonte 118 62,4 Betim 4 2,1 Boa Esperança 1 0,5 Bom Despacho 1 0,5 Campo Belo 1 0,5 Campos Altos 1 0,5 Contagem 3 1,6 Coronel Fabriciano 1 0,5 Divinópolis 6 3,2 Governador Valadares 1 0,5 Ipatinga 1 0,5 Juiz de Fora 11 5,8 Lagoa da Prata 2 1,1 Mariana 2 1,1 Nova Lima 13 6,9 Patos de Minas 1 0,5 Patrocínio 1 0,5 Poços de Caldas 1 0,5 Sabará 1 0,5 São João del Rei 1 0,5 Sete Lagoas 2 1,1 Timóteo 1 0,5 Uberaba 3 1,6 Uberlândia 7 3,7 Em investigação 5 2,6

Com informações de

