Sábado, 28 de março de 2020, atualizada às 12h06

Boletim aponta mais 166 casos suspeitos do coronavírus em Juiz de Fora

Jorge Júnior

Editor



O Informe Epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde deste sábado, 28 de março, aponta que Juiz de Fora tem 366 notificações do coronavírus, 350 casos suspeitos, 11 confirmados e cinco descartados.

Em comparação ao último boletim, a cidade registrou 168 novas notificações e mais 166 casos suspeitos nas últimas 24h.

A faixa etária com mais incidência da doença está entre 20 a 29 anos (13,1% do sexo feminino e 10,2% do público masculino). Em segundo lugar aparecem pessoas de 30 a 39 anos (sendo 12,5% do sexo feminino e 9,3% do sexo masculino). No grupo considerado de risco, formado por pessoas acima de 60 anos, o gráfico aponta 2,4% do sexo feminino e 2,1%, masculino.

Em Minas Gerais, até o momento, são 22.974 casos suspeitos para Covid-19 e 205 confirmados. Há em investigação 18 óbitos e nenhum óbito confirmado. Entretanto, já foram notificados 38 óbitos suspeitos, sendo 20 (vinte) descartados para Covid-19. Os demais óbitos aguardam a realização de exames laboratoriais e levantamento de informações clínicas e epidemiológicas.

Municípios que tiveram casos confirmados:

Município de residência* n Belo Horizonte 129 Betim 4 Boa Esperança 1 Bom Despacho 1 Campo Belo 1 Campos Altos 1 Carmo do Cajuru** 1 Contagem 4 Coronel Fabriciano 1 Divinópolis 5 Governador Valadares 1 Guimarânia*** 1 Ipatinga 1 Juiz de Fora 11 Lagoa da Prata 2 Mariana 2 Nova Lima 16 Patrocínio 1 Poços de Caldas 1 Sabará 3 São João del Rei 2 Sete Lagoas 2 Timóteo 1 Uberaba 3 Uberlândia 7 Em investigação 3

