Segunda-feira, 30 de março de 2020, atualizada às 11h27

Juiz de Fora tem 13 casos de coronavírus confirmados



Juiz de Fora tem 13 casos confirmados de coronavírus, de acordo com o Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta segunda-feira, 30 de março. Desde sexta-feira, a cidade manteve 11 casos confirmados. No total são 294 notificações, 278 casos suspeitos e cinco descartados.

Zona da Mata

O primeiro caso de coronavírus em Muriaé foi confirmado pela SES no boletim deste domingo, 29. Em nota, a Prefeitura confirmou que a vítima é uma mulher de 50 anos. "A paciente não tem doenças crônicas e apresenta quadro de saúde estável. Ela não precisou ser internada em nenhum momento, permanecendo apenas em isolamento domiciliar e acompanhamento médico. Este caso positivado é de transmissão local. Outros três resultados enviados neste sábado, 28, pela Funed testaram negativo. Com isso, o número de casos descartados totalizam 11. Casos em investigação somam-se 58, sendo 24 suspeitos (aqueles que têm amostras coletadas) e de 34 casos em observação (aqueles casos leves de síndrome gripal monitorados pela Atenção Básica)". Em São João del-Rei já são dois casos, totalizando 16 casos na Zona da Mata (sendo 13 em Juiz de Fora).



Faixa etária em Juiz de Fora

Primeira morte em Minas Gerais

Em Minas Gerais, até o momento, são 29.724 casos suspeitos para COVID-19 e 261 casos confirmados. Há em investigação 43 óbitos e um confirmado. Trata-se de uma mulher, de 82 anos, moradora de Belo Horizonte. Ela foi internada no Hospital Biocor, em Nova Lima no dia 21, com quadro de febre, tosse e desconforto respiratório, sendo transferida para UTI no dia 23, quando foi coletado Swab para pesquisa de COVID-19. Segundo a SES, a paciente apresentava comorbidades: doença cardiovascular crônica, diabetes mellitus e pneumopatia crônica. Ela faleceu neste domingo, 29. O exame de swab detectável para COVID-19 feito em laboratório privado.

Municípios que tiveram casos confirmados:

Município de residência n Belo Horizonte 163 Betim 5 Boa Esperança 1 Bom Despacho 1 Campo Belo 1 Campos Altos 1 Carmo do Cajuru 1 Contagem 5 Coronel Fabriciano 1 Curvelo 1 Divinópolis 9 Extrema 1 Governador Valadares 2 Guimarânia 1 Ipatinga 1 Juiz de Fora 13 Lagoa da Prata 2 Mariana 2 Muriaé 1 Nova Lima 19 Patrocínio 1 Poços de Caldas 2 Sabará 3 Santa Luzia 1 São João del Rei 2 Serra do Salitre 1 Sete Lagoas 2 Timóteo 1 Uberaba 3 Uberlândia 10 Unaí 1 Em investigação 3

