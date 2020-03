Posto de vacinação contra gripe é fechado na UFJF por falta de doses

30/03/2020

O posto temporário de vacinação montado no estacionamento da Faculdade de Educação (Faced) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) fechou no último domingo, 29 de março, em virtude da limitação do número de lotes disponíveis da vacina contra a influenza na cidade.

Entre os dias 23 e 28 de março, foram imunizadas 6.782 pessoas, por meio do sistema drive thru, com idosos recebendo a vacina dentro dos automóveis, respeitando as orientações de distanciamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus. Só no sábado, 28, foram 1.251 pessoas vacinadas.

Entretanto, a interrupção do serviço na universidade não irá atingir a vacinação no sistema tradicional, mantido pela Prefeitura. A aplicação ocorre de segunda a sexta-feira, nas unidades básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30; no Departamento de Saúde do Idoso (Rua Batista de Oliveira 943, no Centro), das 8h às 16h30; e no Pam Marechal, das 8h às 16h30.

A vacina ofertada é a trivalente e protege contra os três subtipos de influenza: H1N1, H3N2 e influenza B. Composta por vírus inativados, ou seja, mortos, ela é considerada segura. No entanto, a dose é contraindicada para pessoas com histórico de reação grave anterior ou alergia grave a ovo de galinha. Essa vacina não imuniza contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

