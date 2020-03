Segunda-feira, 30 de março de 2020, atualizada às 13h30

Secretaria de Saúde registra falta da vacina contra influenza em Juiz de Fora



Da redação



A Secretaria de Saúde (SS) informou que no momento há desabastecimento da vacina contra influenza em boa parte das salas de imunização de Juiz de Fora. Assim, a recomendação é para que o público-alvo da primeira fase da campanha, composto por idosos (60 anos ou mais) e profissionais de saúde, volte a buscar pela vacina a partir da próxima quarta-feira, 1º de abril, quando há previsão de chegada de mais doses. A cada nova remessa enviada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Minas, o Setor de Imunização prepara nova rota de abastecimento.

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza vai até 22 de maio, e todo o público-alvo será vacinado. Apesar da situação de desabastecimento, não há motivo para busca emergencial do produto. Com objetivo de evitar aglomeração, o setor de imunização optou pela aplicação, a cada semana, para os idosos de uma faixa etária, até o final da primeira fase, em 15 de abril. Pessoas com 80 anos ou mais foram vacinadas entre os dias 23 e 27; de 70 a 79, a partir desta segunda-feira, 30, até 3 de abril; de 60 a 69, de 6 a 15 de abril.

Calendário de vacinação

Primeira fase

Idosos - 23 de março a 15 de abril

- 30 de março a 3 de abril: 70 a 79 anos

- 6 a 15 de abril: 60 a 69 anos

Segunda fase

- professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e doentes crônicos: 16 de abril a 9 de maio

Terceira fase

- crianças de seis meses a menores de seis anos, pessoas com 55 anos ou mais, grávidas, mães no pós-parto, população indígena e portadores de condições especiais: 9 a 22 de maio.



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.