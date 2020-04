Terça-feira, 31 de março de 2020, atualizada às 17h07

Liga de Odontologia da UFJF realiza campanha para confecção de máscaras

Da redação



A Liga Acadêmica de Odontologia Hospitalar (LAOhosp), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), está promovendo a campanha Máscara do bem. O objetivo é arrecadar materiais para a confecção de máscaras que serão doadas a hospitais da cidade. Com a pandemia do novo coronavírus, uma das preocupações é a falta de equipamentos de proteção individual (EPI) para serem utilizados pelos profissionais de saúde.



A iniciativa partiu da professora da Faculdade de Odontologia da UFJF e tutora da Liga, Gisele Fabri. Os materiais serão doados aos hospitais públicos de Juiz de Fora vinculados às atividades da Universidade. “Meu marido também é médico e professor na Faculdade de Medicina da UFJF. Ele também é ligado à USP e recebeu um vídeo da confecção dessa máscara de proteção feita com materiais mais em conta, e que a gente consegue fazer sem maquinário algum. Eu associei essa ideia à vontade das alunas da liga em ajudar neste momento, como também à carência desses materiais no sistema de saúde”, conta.



As máscaras são feitas com dois tipos básicos de material: uma tiara de plástico ou silicone e folhas de acetato A4. A tiara custa cerca de 30 centavos, e a folha de acetato tem o preço médio de um real. Além do custo baixo, a máscara pode ser reutilizada. “Estamos com muita dificuldade de encontrar essas folhas porque, pela necessidade do momento, estão sendo muito procuradas. Algumas coisas conseguimos através de doações”, explica Gisele.



As integrantes vão confeccionar as máscaras em casa.



Doações



Estão sendo arrecadadas placas de acetato A4 e tiaras (arcos) de cabelo. Os organizadores também aceitam qualquer doação financeira para a compra desses materiais, que pode ser feita em contas de diferentes bancos. É necessário entrar em contato com integrantes da Liga, dependendo da instituição financeira:



Caixa Econômica Federal – Ana Flávia (32)987037235

Bradesco – Yasmin (32) 991749478

Nubank – Paula (32) 988651352

Santander – Paula (32) 988651352

Banco do Brasil – Livia (32)991985238

Itaú – Ana Clara – (32)999380256



A Liga Acadêmica de Odontologia Hospitalar da UFJF também criou uma conta no aplicativo PicPay, que permite doações de qualquer valor. É só procurar por @laohosp.ufjf.



Quem desejar doar os materiais pode entrar em contato com qualquer uma das integrantes pelos mesmos telefones disponibilizados para ter acesso às contas, ou através do direct no Instagram @laohosp_ufjf.

