Terça-feira, 31 de março de 2020, atualizada às 18h15

Semana de Conscientização do Autismo em JF tem programação online



Angeliza Lopes

Repórter



Como forma de tornar ativo o diálogo junto à sociedade em relação ao autismo, mesmo em meio à pandemia de coronavírus, a programação da tradicional Semana de Conscientização do Autismo em Juiz de Fora acontece no ambiente virtual. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado nesta quinta-feira, 2 de abril. Organizado pelo Grupo de apoio a pais e profissionais de pessoas com autismo (GAPPA), o cronograma conta com a participação de profissionais da área da saúde que vão realizar lives através da página na rede social da instituição até a próxima sexta-feira, 3 de abril. Veja programação logo abaixo.



Os temas que serão abordados são diversos e seguem a o tema da campanha deste ano que é #Juntospelainclusao. A presidente da GAPPA, Ariene Pereira Menezes, reflete que apesar de todo o caos que o COVID-19 trouxe às pessoas, o momento também tornou-se uma oportunidade de refletir sobre o Transtornos do Espectro Autista (TEA). "Estamos passando por um período muito turbulento e de incertezas, na verdade a população como um todo está tendo a experiência que os autistas vivem diariamente, devido ao recorrente isolamento social no qual sofrem por falta de opção, já que a sociedade ainda não entende e julga muito, por não ser uma deficiência visível aos olhos. Todos estamos com medo, um medo que é natural nas pessoas que estão dentro do espectro autista já que não são compreendidas. As quebras de rotina os abalam profundamente", enfatiza.



Mesmo sem poder reunir fisicamente apoiadores da causa, devido à necessidade do isolamento social para conter a dispersão do coronavírus, representantes do GAPPA optaram por realizar as palestras de forma interativa, através de vídeos 'Ao Vivo' por sua página no Facebook. "Podemos expandir e disseminar o conhecimento para muito mais pessoas, hoje o GAPPA conta com mais de 8 mil seguidores. Assim, vamos conseguir levar conhecimento para quem talvez não tivessem a possibilidade, caso fosse somente presencial", reforça a presidente.

Ela destaca ainda que, neste ano, o Grupo teve apoio de duas clínicas de Juiz de Fora, a Passo a Passo e Tois, que juntas doaram camisas que serão usadas durante todo o ano. "Essas camisas estão sendo estampadas pelos autistas que fazem terapia na passo a passo".



Palestras



31/03

18h - Marília Lima | Terapeuta Ocupacional, formada em terapia cognitivo comportamental e terapeuta integrativa, atua com o uso de ferramentas complementares, como Aromaterapia, florais e meditacao, no cuidado a crianças e adultos.

Tema: Aromaterapia e Autismo: uma aliada nos desafios do dia a dia.



19h - Mikhael Marques | médico antroposófico

Tema: Abordagem integrativa no tratamento do autismo



01/04



18h - Patrícia Pogianelo | fonoaldiologa

Tema: Fono e música: contribuições na fala do autista



19h - Antônio Aguiar | pediatra

Tema: Como diagnosticar e programar o tratamento da criança autista



02/04



19h - Flávia Barbosa

Tema: TEA poio Autista e o isolamento social



03/04



18h Ana Darc Moreira | psicóloga

Tema: Avaliação das crianças com TEA



19h - Edna Maria Lopes Pereira

Tema: Integração sensorial

