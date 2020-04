Quinta-feira, 2 de abril de 2020, atualizada às 11h07

Juiz de Fora tem a primeira morte confirmada por coronavírus, segundo a SES



Da redação



Juiz de Fora tem a primeira morte confirmada por coronavírus. A informação foi repassada nesta quinta-feira, 2 de abril, pelo Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Até o momento, a pasta não divulgou mais informações sobre a vítima. O Portal ACESSA.com também entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Município e aguarda um posicionamento. Em nota, a assessoria do Hospital Santa Casa de Misericórdia divulgou que no dia 31 de março um homem, de 50 anos, morreu com suspeita de coronavírus, mas aguarda o resultado de exame para COVID-19, realizado na Fundação Ezequiel Dias (FUNED).

Ainda segundo o boletim da SES, a cidade tem 30 casos confirmados por coronavírus. No entanto, a Secretaria de Saúde da Prefeitura contabilizou 32 casos confirmados, 449 suspeitos e sete óbitos.

Seis mortes no Estado

No total, Minas Gerais tem seis óbitos confirmados, sendo que em quatro foi identificada a presença de comorbidades/fatores de risco. "Para os outros dois, as investigações permanecem sendo realizadas. No que tange à faixa etária, dois pertencem à faixa etária de 20 a 59 anos; dois à faixa etária de 60 a 79 anos e dois pertencem à faixa etária acima de 80 anos de idade". Os óbitos foram em Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora, Mariana e São Gonçalo do Rio Preto.

Até o momento são 39.084 casos suspeitos para COVID-19, 370 casos confirmados. Cinquenta e três óbitos estão em investigação.

Municípios que tiveram casos confirmados:

Município de residência Casos confirmados** Óbitos confirmados Total Alfenas 1 - 1 Araguari 1 - 1 Arcos 1 - 1 Barbacena 1 - 1 Belo Horizonte 208 2 210 Betim 5 - 5 Boa Esperança 1 - 1 Bom Despacho 1 - 1 Campo Belo 1 - 1 Campos Altos 1 - 1 Capitólio*** 1 - 1 Carmo do Cajuru 1 - 1 Contagem 9 1 10 Coronel Fabriciano 1 - 1 Divinópolis 9 - 9 Extrema 1 - 1 Governador Valadares 2 - 2 Guimarânia 1 - 1 Ipatinga 1 - 1 Juiz de Fora 30 1 31 Lagoa da Prata 5 - 5 Lavras 1 - 1 Manhuaçu 1 - 1 Mariana 2 1 3 Muriaé 3 - 3 Nova Lima 22 - 22 Patrocínio 3 - 3 Poços de Caldas 2 - 2 Pouso Alegre 3 - 3 Ribeirão das Neves 2 - 2 Sabará 4 - 4 Santa Luzia 1 - 1 Santana do Paraíso 1 - 1 Santo Antônio do Monte 2 - 2 São Gonçalo do Rio Preto - 1 1 São João Del Rei 3 - 3 Serra do Salitre 1 - 1 Sete Lagoas 2 - 2 Timóteo 1

Com informações de

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.