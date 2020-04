Sexta-feira, 3 de abril de 2020, atualizada às 13h45

Juiz de Fora tem 35 casos confirmados de coronavírus, segundo PJF



Da redação



Mais dois óbitos por coronavírus foram confirmados nesta sexta-feira, 3 de abril, em Minas Gerais, conforme Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG). Ao todo, são seis mortes com exame detectável para COVID-19 e outros 64 em investigação.



Em Juiz de Fora, o número de casos confirmados manteve-se em 30, pelos dados da Secretaria Estadual. Já o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, na noite de quinta-feira, 2 de abril, apontou que são 35 pacientes com exames positivos para COVID-19, 668 suspeitos e oito óbitos em investigação.



Na quinta, na versão do boletim das 10h, a SES-MG chegou a publicar que tinha a confirmação de uma morte pela doença no município, mas voltou atrás no final da tarde, e retornou com o caso como morte investigada. Conforme nota, A Secretaria disse que "o erro se deu em razão de estes três pacientes terem exames positivos para outras doenças no sistema de informação de exames laboratoriais da FUNED, o que não foi percebido no momento da captação dos dados".



Até o momento, em todo o Estado, são 41.339 casos suspeitos para COVID-19, 397 casos confirmados.





