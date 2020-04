Sábado, 4 de abril de 2020, atualizada às 09h44

"JF enfrentará pior cenário previsto, se população não aderir ao distanciamento social ", diz prefeito



Da redação



O prefeito Antônio Almas voltou a falar com a imprensa, através de coletiva transmitida ao vivo, na tarde de sexta-feira, 3 de abril, e reforçou sobre a importância da população respeitar o distanciamento social. Ele afirmou que se as medidas não forem adotadas pelos cidadãos, “não há outra hipótese: a cidade vai enfrentar o pior cenário previsto, e o sistema de saúde poderá entrar em colapso”. A transmissão foi feita pela JFTV Câmara. Além das perguntas enviadas pelos jornalistas, foram respondidos questionamentos de juiz-foranos, enviados pelo Instagram.



Almas abordou a questão referente ao número de leitos disponíveis em Juiz de Fora. Sobre isso, a cidade conta com 210 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 1.401 de enfermaria. Além desses, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) busca ampliar a capacidade hospitalar instalada, por meio de parceria com o setor privado.



A PJF já investiu R$ 2 milhões 600 mil na compra de equipamentos de proteção individual (EPIs) e insumos, como máscaras cirúrgica e N95, luvas, álcool 70% em gel e liquido. A Secretaria de Saúde (SS) tem feito rotas semanais, ou em prazo inferior, para garantir abastecimento das unidades de atenção básica e urgência.



Boletim Epidemiológico Municipal



A PJF disponibilizou, desde a última semana, informativo com o número de casos suspeitos e confirmados e óbitos em investigação por coronavírus. As informações oficiais a respeito da covid-19 podem ser acessadas pelo site pjf.mg.gov.br/jfcontracoronavirus. O boletim é postado de segunda a sexta-feira, após as 18h.



Nesta sexta, 3, conforme os dados do Boletim Epidemiológico Municipal, Juiz de Fora tem 40 casos confirmados de COVID-19, 807 suspeitos e nove óbitos em investigação. Nenhuma morte foi confirmada, até o momento.

Ampliação de espaço



Na terça-feira, 31 de março, a PJF, anunciou a abertura de mais dois espaços de atendimento emergencial às pessoas em situação de rua. Com isso, em parceria com a Secretaria de Educação (SE), o Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEM) passa a ser local de acolhimento para pessoas que normalmente não aderem aos serviços já existentes, e a Escola Municipal Dilermando Cruz receberá aquelas que já são atendidos pela SDS, e a preferência será para quem tiver mais de 50 anos.



Além dos locais de acolhimento, são servidas 527 refeições por dia para as pessoas que estão em situação de rua. Como o almoço no Restaurante Popular não está sendo servido, foram organizados dois espaços, onde estão sendo oferecidas as comidas. Um no Centro Pop, para os usuários do local, e outro no Centro de Referência em Direitos Humanos, para os cadastrados que não aderiram aos demais serviços voltados a esta população. Há, também, serviço de refeições nas casas de Passagem para Mulheres e na para Homens, da Cidadania, do CEM e na Dilermando Cruz.



Higienização em frente a hospitais e pontos de ônibus



O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) deu início nesta semana à higienização e desinfecção em frente a hospitais e pontos de ônibus. Na noite de quinta-feira, 2, foi realizada lavação em frente a alguns hospitais. Entre eles, Santa Casa de Misericórdia, Unidade Regional Leste, Albert Sabin, Monte Sinai e Nove de Julho. A ação continuará no decorrer da semana. A ação é feita em parceria com a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama). Para limpeza, é utilizado hipoclorito de sódio, produto apropriado para higienização e desinfecção total da área, de acordo com a A gência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Retomada do ano letivo



Segundo o prefeito, a SE está avaliando as possibilidades de reposição das aulas. Ainda não há previsão de quando o calendário será retomado. Nesse momento, a suspensão das aulas tem por objetivo efetivar as medidas de distanciamento social e, dessa forma, preservar a saúde dos alunos, professores e servidores.

