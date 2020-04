Terça-feira, 7 de abril de 2020, atualizada às 12h20

Juiz de Fora tem 49 casos confirmados de coronavírus, segundo PJF



Da redação



O boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SS), divulgado nesta terça-feira, 7 de abril, confirmou total de 49 pessoas com testes positivos para coronavírus, em Juiz de Fora. O número de casos suspeitos subiu para 1.030, já o número de óbitos manteve em quatro casos suspeitos e nenhum confirmado.

Pela manhã, o Informe Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) divulgou mais duas mortes confirmadas por coronavírus, em Minas Gerais. Conforme os dados, um idoso, de 78 anos, morador de Pouso Alegre, morreu no último domingo, 5. Ele iniciou com os sintomas no dia 24 e internou no dia 27 de março. A vítima portava doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial.

O outro registro mais novo é de uma mulher, de 60 anos, moradora de Belo Horizonte. "A vítima iniciou os sintomas no dia 1°, o exame de swab para COVID-19 detectável foi confirmado na segunda-feira [6] e ela morreu nesta terça-feira. "A vítima tinha neoplasia e hipertensão arterial."

Até o momento são 49.652* casos suspeitos para COVID-19, 559 casos confirmados (235 pessoas do sexo feminino e 313, masculino). Cem óbitos estão em investigação e onze confirmados.

Já a SES-MG confirmou, até o momento, 42 casos, em Juiz de Fora, e nenhum óbito. Belo Horizonte lidera a lista com cinco mortes confirmadas e Uberlândia, com 2. Os outros óbitos foram em Mariana (1), Montes Claros (1) e Pouso Alegre (1).

