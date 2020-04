Quarta-feira, 8 de abril de 2020, atualizada às 14h26

Secretaria de Saúde confirma primeira morte por COVID-19 em Juiz de Fora



Da redação



O professor de engenharia José Luiz Rezende Pereira, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), morreu na madrugada desta quarta-feira, 8 de abril, em decorrência da Covid-19. Até terça-feira, 7, o município tinha 49 casos confirmados da doença e nenhum óbito. Esta é a primeira morte confirmada por coronavírus na cidade.



Sem citar o nome do paciente, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o óbito de um homem, de 71 anos, por Covid-19. "O paciente estava internado em um hospital da rede particular, em Juiz de Fora, e tinha como comorbidade hipertensão arterial. O caso tem histórico de viagem nacional exatamente 14 dias antes do início dos sintomas, o que impede estabelecer o vínculo epidemiológico (importado x local)", diz a nota.



A morte foi confirmada pela UFJF, onde Pereira foi vice-reitor entre 2006 e 2014. O professor aposentou-se em 2018, mas permanecia como pesquisador ativo, atuando junto a projetos na área de geração de energia. Era coordenador do Instituto Nacional de Energia Elétrica (Inerge). Ele deixa a esposa e três filhos.



UFJF decreta luto



“Recebemos a notícia do falecimento do professor José Luiz Rezende Pereira com profundo pesar. Ele foi um nome marcante na história da UFJF, seja como docente, pesquisador e liderança. Também marcou sua trajetória quando vice-reitor. Uma perda enorme para a Universidade e a academia”, lamentou o reitor Marcus David, que decretou luto oficial de três dias na instituição.



Segundo o diretor da Faculdade de Engenharia, Marcos Martins Borges, o professor José Luiz sempre lutou pelo avanço do ensino e pela melhoria dos padrões de pesquisa da unidade. Foi um dos responsáveis pela consolidação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGE) e continuava envolvido no desenvolvimento de grandes projetos relacionados à energia fotovoltaica. “Do ponto de vista profissional é uma perda irreparável para a Universidade e para a Faculdade de Engenharia. E do ponto de vista pessoal, ele era uma pessoa muito amiga. Foi responsável pela formação de muitos professores da unidade, de alunos, mestrandos e doutorandos.”



O pró-reitor adjunto de Pós-Graduação e Pesquisa, Luis Paulo Barra, comenta que José Luiz já tinha uma carreira prévia junto à Coppe-UFRJ antes de entrar na UFJF, com importantes contatos nacionais e internacionais na área da pesquisa. “Seu trabalho foi fundamental para criação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGE), o primeiro da Faculdade de Engenharia, o que de certa forma puxou a criação de outros. José Luiz foi fundamental para a formação de toda uma geração de pesquisadores e ainda tinha muito a contribuir.”

Também lamentaram a morte, com mensagens emocionadas, a diretora de Avaliação Institucional, Michele Farage, sua ex-orientanda e colega da unidade, o diretor de Inovação da UFJF Ignácio Coutinho, além de diversos colegas e alunos.



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.