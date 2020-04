Quarta-feira, 8 de abril de 2020, atualizada às 14h40, atualizada às 18h42



Sobe para 14 o número de óbitos confirmados de coronavírus em Minas Gerais



Sobe para 14 o número de óbitos confirmados de coronavírus em Minas Gerais, segundo Informe Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), divulgado nesta quarta-feira, 8 de abril. Veja boletim completo.



Os novos casos confirmados são: idosa, de 88 anos, da cidade de Paraisópolis, outra idosa, 92 anos, de Belo Horizonte, e um homem, de 59 anos, de Varginha. Dos três, as duas mulheres tinham confirmado comorbidades ou fatores de risco. Belo Horizonte lidera a lista com seis mortes confirmadas e Uberlândia, com duas. Os outros óbitos foram em Mariana (1), Montes Claros (1), Pouso Alegre (1) e Ouro Fino (1).



Até o momento são 51.640 casos suspeitos para COVID-19 em todo o Estado, 614 casos confirmados. Noventa e sete óbitos estão em investigação.



De acordo com o Informe da SES-MG, Juiz de Fora possui 46 casos confirmados de coronavírus, mas na terça, 7. Já o boletim epidemiológico divulgado hoje, 8, pela Secretaria Municipal de Saúde, confirmou nesta quarta, 8, a primeira morte por coronavírus em Juiz de Fora. O professor de engenharia José Luiz Rezende Pereira, da UFJF, estava internado em um hospital da rede particular, e tinha como comorbidade hipertensão arterial. Além do óbito, o número de casos confirmados subiu para total de 58, e 1.085 suspeitos.



Os dados dos dois boletins mostram números diferentes devido a demora do Estado em computar alguns casos confirmados no município, por isso, a PJF decidiu também divulgar os informes diariamente.

Tabela SES-MG



QUADRO RESUMO - ÓBITOS COVID-19 MG

PACIENTE SEXO IDADE MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA COMORBIDADES/ FATOR DE RISCO? Paciente 1 Feminino 82 anos Belo Horizonte Sim Paciente 2 Masculino 66 anos Belo Horizonte Sim Paciente 3 Masculino 44 anos Mariana Sim Paciente 4 Feminino 76 anos Belo Horizonte Sim Paciente 5 Masculino 80 anos Uberlândia Sim Paciente 6 Feminino 61 anos Uberlândia Sim Paciente 7 Masculino 72 anos Montes Claros Não Paciente 8 Masculino 82 anos Belo Horizonte Sim Paciente 9 Masculino 72 anos Ouro Fino Não Paciente 10 Masculino 78 anos Pouso Alegre Sim Paciente 11 Feminino 60 anos Belo Horizonte Sim Paciente 12 Feminino 88 anos Paraisópolis Sim Paciente 13 Feminino 92 anos Belo Horizonte Em investigação Paciente 14 Masculino 59 anos Varginha Sim

