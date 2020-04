Quinta-feira, 9 de abril de 2020, atualizada às 18h20

JF é a segunda cidade mineira com maior número de casos confirmados de coronavírus



Da redação



Juiz de Fora tem 67 casos confirmados de coronavírus, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira, 9 de abril, pela Secretaria Municipal de Saúde (SS). Na quarta, 8, a PJF confirmou o primeiro óbito por COVID-19 na cidade. O paciente, José Luiz Rezende Pereira, de 71 anos, era o ex vice-reitor da UFJF. O município é o segundo no Estado com maior número de pacientes confirmados com coronavírus. Só fica atrás da capital mineira, em Belo Horizonte, que computa 304 casos.



Conforme o boletim da PJF, já são 1.104 casos suspeitos da doença e ainda cinco óbitos em investigação.



A primeira morte na cidade consta no boletim epidemiológico publicado nesta quinta, 9, pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Ele é o décimo quinto óbito confirmado em todo o Estado. Até o momento são 56.807 casos suspeitos e 655 casos foram confirmados. Cento e dezessete (117) óbitos estão em investigação.



Belo Horizonte lidera a lista com seis mortes confirmadas e Uberlândia, com duas. Os outros óbitos foram em Mariana (1), Montes Claros (1), Pouso Alegre (1), Ouro Fino (1), Juiz de Fora (1), Paraisópolis (1) e Varginha (1).

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.