Quarta-feira, 15 de abril de 2020, atualizada às 13h

Juiz de Fora tem 92 casos confirmados de coronavírus



Da redação



Boletim divulgado nesta terça-feira, 14 de abril, pela Secretaria de Saúde do município aponta que Juiz de Fora tem 92 casos confirmados de coronavírus, 1.274 suspeitos, além de dois óbitos confirmados e três em investigação.

Conforme o Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde desta quarta-feira, 15, a cidade tem 679 notificações, 559 casos suspeitos, 75 confirmados, 43 casos descartados e duas mortes por Covid-19.

Em Minas Gerais, até o momento, já são 903 casos confirmados, 63 óbitos em investigação, 222 óbitos descartados e 30 óbitos confirmados.

Nesta quarta-feira, o governador Romeu Zema entregou a segunda fase das obras do Hospital de Campanha no Expominas, em Belo Horizonte. A etapa foi concluída com a instalação de mobiliário e enxoval hospitalar, adequação elétrica, rede de esgoto hospitalar e início da instalação gasométrica (oxigênio e ar comprimido). A previsão é de que o hospital esteja pronto para receber pacientes no final de abril.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.