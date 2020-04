Quarta-feira, 15 de abril de 2020, atualizada às 14h19

Juiz de Fora vacina 90% dos idosos contra a gripe influenza

Os juiz-foranos acima de 60 anos têm até esta quarta-feira, 15 de abril para se vacinarem na campanha contra a gripe “influenza”. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que a cidade atingiu a meta estipulada pelo Ministério da Saúde (MS), que é de 90% do público-alvo, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

De acordo com o Setor de Imunização do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Dvea) da Secretaria de Saúde (SS), em três semanas foram aplicadas 81.304 doses: 64.701 em idosos e 16.603 em profissionais da área. A cobertura referente a esses grupos foi de 90,48% e 72,86%, respectivamente.



Para a supervisora do Setor de Imunização, Marcilene Costa, é importante que Juiz de Fora tenha conseguido vacinar a maioria dos seus idosos antes da chegada do frio, época mais seca, que pode ser propícia para resfriados, já que essa aplicação diminui a incidência de casos graves de influenza.



A vacina ainda está disponível para os idosos. Homens e mulheres desta faixa etária podem buscar a imunização contra a gripe na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência do seu bairro, no Pronto Atendimento Médico (PAM) Marechal ou no Departamento de Saúde do Idoso (DSI), na Rua Batista de Oliveira, 943.



A vacina ofertada é a trivalente, que protege contra os três subtipos do influenza: H1N1, H3N2 e B. Composta por vírus inativados, ou seja, mortos, é segura. A dose é contraindicada para pessoas que têm histórico de reação grave anterior ou alergia, também grave, a ovo de galinha. Ela não imuniza contra a covid-19, doença causada pelo coronavírus.



Calendário de vacinação



Segunda fase:



Profissionais das forças de segurança e salvamento, motoristas e cobradores de transporte coletivo e doentes crônicos: de 16 de abril a 9 de maio. Os caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo deverão apresentar, no ato da vacinação, sua carteira de habilitação, categoria D ou E. E cobradores, a de trabalho, e os doentes crônicos, devem levar a prescrição médica.



Terceira fase:



Crianças de seis meses a menores de seis anos, pessoas com 55 anos ou mais, grávidas, mães no pós-parto, professores das escolas públicas e privadas e portadores de condições especiais: 9 a 22 de maio.



Outras vacinas



As unidades básicas de Saúde (UBSs), o Pronto Atendimento Médico (PAM) Marechal e o Departamento da Mulher, da Criança e do Adolescente (DSMCA) voltarão a realizar vacinação de rotina nesta quinta-feira, 16 de abril. O serviço foi suspenso em 23 de março, por recomendação do Ministério da Saúde, para evitar aglomeração e contato entre crianças e idosos. Com o fim da primeira fase da Campanha Nacional de Imunização contra a Gripe, o acompanhamento da caderneta de vacinação das crianças volta a ser normal nas salas de imunização do município.



Horário de funcionamento das salas de vacinação (segunda a sexta-feira):



UBSs: 8h às 10h30 e 13h às 16h30

DSMCA: 9h às 15h30

PAM Marechal: 8h às 16h30

