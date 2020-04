Quarta-feira, 15 de abril de 2020, atualizada às 16h01

Regional de Saúde de JF implanta entrega em domicílio de remédios da Farmácia Popular



Da redação



A entrega em domicílio de medicamentos da Farmácia Popular começou na terça-feira, 14 de abril, em Juiz de Fora. A ação é resultado de uma parceria firmada entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) com o aplicativo de transportes 99.



Durante coletiva de imprensa na última terça, 14, o capitão José Ocimar, assessor de Desenvolvimento Setorial da Defesa Civil Estadual, explicou que “o mecanismo começa na véspera, sendo traçada as rotas da entrega. No dia seguinte os motoristas recebem as orientações juntamente com o servidor da Regional que irá acompanhá-lo. Começaremos com dois táxis para fazermos o teste da quilometragem e quantas pessoas serão atendidas. Com esses dados poderemos criar um modelo padrão para atender as 28 farmácias do estado”, explicou.



Em relação a parte técnica, o superintendente de Assistência Farmacêutica, Jans Bastos Izidoro, esclareceu que “nessa primeira etapa, devido a pandemia da COVID-19 serão contemplados mais de quinhentos pacientes com problemas pulmonares atendidos. Esses pacientes serão avisados com antecedência sobre a entrega, facilitando bastante o trabalho das equipes de campo”.



Questionado sobre as outras pessoas com comorbidades Jans explica, “assim que terminar essa primeira etapa vamos expandir o máximo que puder, ampliando para outras doenças, lembrando que não podemos entregar medicamentos que necessitam de refrigeração e nem medicamentos controlados, aqueles de trajas pretas. Esses medicamentos irão continuar com a dispensação presencial, porque eles têm uma questão de logística diferenciada exigida pela Vigilância Sanitária”, finalizou.

