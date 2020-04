Quarta-feira, 15 de abril de 2020, atualizada às 14h49

Secretário de Saúde é exonerado do cargo em Juiz de Fora



Da redação



A Prefeitura de Juiz de Fora comunicou na manhã desta quarta-feira, 15 de abril, o pedido de exoneração do secretário de Saúde, Márcio Itaboray, publicado no Atos do Governo nesta madrugada. Segundo a Administração, a decisão foi levada ao prefeito Antônio Almas, na manhã desta quarta, 15.



O secretário explicou que o fato de estar na faixa etária do grupo de risco da COVID-19, além possuir comorbidade, acabariam por limitar sua atuação à frente da pasta neste momento.



Segundo nota divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SS), o prefeito aceitou o pedido e "agradeceu Márcio Itaboray pelos serviços prestados durante os dez meses em que esteve à frente da pasta, com destaque para o recente trabalho de estruturação das ações de enfrentamento da COVID-19 no município. Ressaltou ainda que continua contando com a dedicação de Márcio Itaboray no apoio às causas da saúde pública".



O Executivo não informou sucessor para a pasta, até o momento.



O ex-secretário de Saúde é formado em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Tem especialização em Saúde Pública e Pneumologia Sanitária pela Escola Nacional de Saúde Pública/Fundação Oswaldo Cruz. Também atuou como Diretor do Departamento em Vigilância em Saúde, de 1993 a 1995; assessor do Secretaria Estadual de Saúde entre 2003 a 2005 e diretor do Hospital João Penido entre 2005 e 2015.

