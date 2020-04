Quinta-feira, 16 de abril de 2020, atualizada às 17h02

Pneumologista afirma que máscara protege mais quem está usando do que as outras pessoas



Da redação



Com o anúncio feito pelo prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, de que será obrigatório o uso de máscara na cidade, a ACESSA.com traz mais uma explicação do pneumologia Júlio Abreu, sobre o uso deste item de proteção contra a transmissão do coronavírus. O médico que sempre apoiou a campanha de que todos usassem o item como forma de evitar a disseminação do COVID-19, fala em mais um vídeo sobre Mitos e Verdades em relação aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).



Na última edição, o profissional questionou sobre a funcionalidade do uso de máscaras confeccionadas com material TNT. Desta vez, ele apontou três situações que comprovam que a máscara é mais eficaz para evitar a contaminação de quem está usando do que as outras pessoas. Assista o vídeo abaixo:

