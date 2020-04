Quinta-feira, 16 de abril de 2020, atualizada às 8h40

Uso de máscara será obrigatório em Juiz de Fora, diz prefeito



Da redação



O prefeito Antônio Almas anunciou, na tarde desta quarta-feira, 15 de abril, que o uso de máscara será obrigatório em Juiz de Fora. A determinação será publicada no Decreto 13.897/2020, que será reeditado até esta sexta-feira, 17.

A anúncio foi feito durante reunião do chefe do Executivo na Escola de Governo, quando foi criado o Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 na cidade. Estamos constituindo o comitê da Covid-19. Ele será composto por vários setores da sociedade civil, entre eles, os poderes Legislativo, Judiciário, Conselho Municipal da Saúde, órgão de segurança, hospitais e empresários. Além disso, criamos estruturas para dar respostas mais efetivas e concretas no enfrentamento da Covid-19".

UFJF vai realizar 100 testes diários

Também na tarde, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) assinou convênio com a Prefeitura, institucionalizando várias parcerias que envolvem pesquisas, produção de insumos e a realização de testes para diagnóstico do novo coronavírus. O reitor Marcus David anunciou a entrada em funcionamento de dois laboratórios para a realização de 100 testes diários, 50 em cada um desses espaços. Ele também confirmou o esforço da instituição em conseguir mais insumos e kits para testagem.

O reitor destacou a importância de realizar essas ações em conjunto com a Prefeitura. “A Universidade está colocando seu contingente de pesquisadores e pesquisadoras para contribuir nessa crise. A comunidade acadêmica se envolveu e só faria sentido atuar em sintonia com o município. Já havíamos colocado nossa estrutura à disposição da Prefeitura, como o estudo técnico para fazer a gestão do avanço da epidemia no município e a produção de álcool em gel na Farmácia Universitária. A partir desta quinta, 16, passamos a realizar os testes da Covid-19 em nossos laboratórios.”

O prefeito Antônio Almas ressaltou que a UFJF tem sido uma parceira fundamental desde o início da crise. Marcus David enfatizou que a UFJF não poderia ficar parada diante da crise vivida no país e que todos os esforços estão sendo feitos pela instituição para contribuir com a comunidade.

O reitor ainda considerou acertada a decisão da Prefeitura em decretar o isolamento social na cidade. “A única forma de combatermos a perda de vidas é manter o isolamento. Precisamos que as pessoas continuem em casa para podermos dar um passo adiante. Estamos pesquisando o momento correto de dar esse passo. É uma decisão que precisa ser embasada cientificamente.”

Universidade integra comitê municipal

Antes da assinatura do convênio, o reitor da UFJF participou de uma reunião a convite do prefeito Almas. Dela participaram entidades, representantes de hospitais, do comércio e empresários. Marcus David foi convidado a participar do comitê de crise criado pelo poder público municipal, incluindo a Universidade nessa força tarefa. O reitor aceitou e disse que a UFJF está pronta para responder, como sempre fez, a tudo que for demandado.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.