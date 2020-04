Sexta-feira, 17 de abril de 2020, atualizada às 9h

UFJF inicia realização de testes para diagnóstico de Covid-19

Da redação



A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) começa nesta sexta-feira, 17 de abril, a receber amostras para realizar testes para o diagnóstico de Covid-19. Segundo a assessoria da instituição, "são dois laboratórios localizados no campus qualificados para efetuar os exames, um no Instituto de Ciências Biológicas e outro na Faculdade de Farmácia". Somada, a capacidade de ambos é de cem testes diários, com o resultado disponível em até 48 horas após o recebimento das amostras dos pacientes. O processo será realizado em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora, atendendo à demanda do sistema público de saúde.

“Usaremos uma técnica de alta sensibilidade, a PCR em tempo real. O protocolo utilizado nos laboratórios da UFJF será o mesmo validado pelo Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC), instituição renomada dos Estados Unidos”, destaca o Diretor do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), Lyderson Viccini. “É importante ressaltar que estamos trabalhando com a possibilidade técnica de realizar 100 amostras por dia. Mas, de forma prudente, devemos mensurar a real capacidade de trabalho nas próximas semanas de acordo com o fluxo de amostras, a disponibilidade de insumos e de mão de obra capacitada.”

Em inglês, a sigla PCR traduz-se para o português como Reação em Cadeia da Polimerase. O diretor da Faculdade de Farmácia da UFJF, Marcelo Silvério, explica que tratam-se de exames moleculares, feitos a partir de amostras coletadas da nasofaringe e da orofaringe dos pacientes (ou seja, do nariz e da garganta, respectivamente) por meio de um cotonete estéril.

As amostras

Os laboratórios da UFJF recebem as amostras direcionadas do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora, seguindo um fluxo pré-estabelecido pelo órgão. De acordo com a professora da Faculdade de Medicina da UFJF, Sandra Tibiriçá, o material para testes encaminhado para a UFJF será coletado de pacientes sintomáticos internados nos hospitais da Rede de Atenção do SUS, incluindo o Hospital Universitário, e dos profissionais de saúde da urgência e emergência e da atenção primária que estão sintomáticos.

Os laboratórios

Ambos os laboratórios localizados no campus sede da Universidade passaram por uma inspeção da Vigilância Sanitária e foram devidamente credenciados, recebendo alvará para o funcionamento e efetuação dos testes. Marcelo Silvério explica que a equipe responsável pela idealização e pela preparação dos laboratórios é a mesma, e todos os envolvidos receberam treinamento especializado. A conformação dos laboratórios e a capacitação dos profissionais está em desenvolvimento há cerca de três semanas, de acordo com Lyderson Viccini. “O que a sociedade pode esperar de nós é muita dedicação e esforço. Não é uma tarefa fácil.”



Com informações da assessoria

