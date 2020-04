Quarta-feira, 22 de abril de 2020, atualizada às 10h30



Prefeitura confirma mais uma morte suspeita por coronavírus em Juiz de Fora



Da redação



A Secretaria de Saúde (SS) de Juiz de Fora confirmou, na manhã desta quarta-feira, 22 de abril, o óbito de um homem, 41 anos, com suspeita de Covid-19. Ele estava internado no Hospital Dr. Geraldo Mozart Teixeira, conhecido como HPS, e tinha como comorbidade doença cardiovascular crônica.

A respeito da identidade dos pacientes com suspeita ou confirmação para Covid-19, a SS informa que de acordo com artigo 322 da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, é assegurado que "as autoridades de saúde garantirão o sigilo das informações pessoais integrantes da notificação compulsória, que estejam sob sua responsabilidade”. O Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Dvea) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) segue fielmente o que é preconizado pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Segundo a apuração do Portal ACESSA.com, a vítima é um técnico de enfermagem que trabalhava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. Nas redes sociais, diversos profissionais de saúde prestaram solidariedade à família do homem.



