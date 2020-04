Quinta-feira, 23 de abril de 2020, atualizada às 8h20



BCG volta a ser aplicada no PAM Marechal

Da redação



A vacina BCG voltou a ser aplicada no prédio do Pronto Atendimento Médico (PAM) Marechal, para as crianças que saírem da maternidade. A imunização ocorrerá às terças e quintas-feiras, às 14h30, na sala do terceiro andar do prédio.

Desde o dia 20, a vacina estava sendo ofertada no Departamento de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (DSMCA). A medida havia sido tomada para evitar o contato de crianças e idosos durante da primeira fase da Campanha Nacional de Imunização Contra a Influenza, o vírus da gripe.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.