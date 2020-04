Sexta-feira, 24 de abril de 2020, atualizada às 10h

Juiz de Fora ganha disque-coronavírus

A partir desta sexta-feira, 24 de abril, começa a funcionar em Juiz de Fora o Disque-coronavírus e Busco-Saúde, serviços de atendimento a moradores da cidade que orientam os usuários a como proceder em caso de suspeita da Covid-19. O atendimento, realizado pelo telefone (32) 3512-0768 ou pelo site, é gratuito e também esclarece questões sobre a comorbidade àqueles que não estão doentes.

O serviço está disponível de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.

De acordo com a pesquisadora do programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional da UFJF, Priscila Capriles, que integra a coordenação do projeto, a Universidade participou de toda a integração dos sistemas até a capacitação e treinamento dos profissionais de saúde para a utilização da plataforma. “O Disque-coronavírus já existia, mas não havia o encaminhamento para o profissional de saúde ao final do autodiagnóstico. Ele foi integrado à plataforma Busco-Saúde formando, assim, um sistema único para o estabelecimento de um call center com esses profissionais na cidade”, relata.

Pelo serviço remoto o cidadão é recepcionado por um atendente virtual. Desta forma, é possível fazer um auto diagnóstico para verificar se o caso se encaixa como suspeito da doença. Caso indique a possibilidade de se estar acometido, o usuário é redirecionado para um dos profissionais de saúde participantes da iniciativa. Atualmente, cerca de 15 profissionais fazem parte do serviço – número que deve aumentar de acordo com a demanda.

Dúvidas sobre a doença

O Disque-coronavírus também possui um canal para o esclarecimento de dúvidas. Por meio do atendimento virtual, é possível esclarecer questões sobre a doença, seus sintomas, modos de transmissão, prevenção, orientações sobre o uso de máscaras e como é feito o diagnóstico da Covid-19. Se necessário, o usuário também pode conversar com um dos atendentes disponíveis.

A iniciativa é uma parceria da UFJF com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, empresa privada e startup.

