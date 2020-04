Sexta-feira, 24 de abril de 2020, atualizada às 11h50

Secretaria de Saúde confirma cinco óbitos por coronavírus em Juiz de Fora



Da redação



O boletim da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora, divulgado nessa quinta-feira, 23 de abril, aponta que a cidade tem cinco óbitos confirmados, quatro em investigação, além de 1.649 casos suspeitos e 118 confirmados. Entretanto, o Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde contabilizou 103 casos suspeitos e dois óbitos confirmados.

Até o momento, em Minas Gerais são 1.419 casos confirmados, 91 óbitos em investigação, 330 óbitos descartados e 54 óbitos foram confirmados. Na última quinta-feira, o estado tinha 51 óbitos confirmados por coronavírus,1.308 casos confirmados, 85 óbitos em investigação e 326 descartados. Com isso, em menos de 24h, o estado teve mais três mortes e 11 casos confirmados.



Cenário nacional

O Brasil teve 407 novas mortes nas últimas 24 horas em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o maior número neste período desde o início da contagem. No total, o país soma 3.313 óbitos, 49.492 casos confirmados da doença e 26.573 pacientes recuperados. Ainda de acordo com os dados divulgados hoje (23) pelo Ministério da Saúde, 19.606 casos estão em acompanhamento.

As novas mortes marcaram um aumento de 14% em relação a ontem quando foram registrados 2.906 falecimentos. O percentual de acréscimo foi mais do que o dobro do divulgado ontem em relação a terça-feira, de 6%.

Já a quantidade de pessoas infectadas teve uma elevação de 8,2% em relação a ontem, quando foram contabilizados 45.757 pacientes nessa condição.

São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de falecimentos (1.345). O estado é seguido pelo Rio de Janeiro (530), Pernambuco (312), Ceará (266) e Amazonas (234).

