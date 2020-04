Segunda-feira, 27 de abril de 2020, atualizada às 10h



Médico testa eficiência das máscaras cirúrgicas



Da redação



Neste vídeo, o pneumologista e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Júlio Abreu faz o teste do fogo para avaliar a eficiência em conter a saída de gotículas pelas máscaras cirúrgicas. Segundo ele, essa postagem foi baseada no vídeos dois químicos Henrique Toma e Delmárcio Gomes. Confira

Uso obrigatório em JF



Desde a última segunda-feira, 20 de abril, o uso de máscara é obrigatório em Juiz de Fora. Conforme estabelece o decreto, os estabelecimentos que permitirem que as pessoas entrem sem máscara, ou onde os funcionários trabalhem sem o material de proteção, haverá notificação, e a reincidência acarretará em multa no valor de R$ 404,14, conforme a Lei nº 11.197, de 3 de agosto de 2006, bem como o Decreto nº 9.117, de 1º de fevereiro de 2007. No caso de novo descumprimento, o estabelecimento poderá ser interditado cautelarmente, de acordo com o Artigo 102, do Código de Posturas - Lei nº 11.197/2006, permanecendo assim até o fim do estado de calamidade pública, quando deverá requerer formalmente o retorno das atividades ou serviços para os quais foi licenciado.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.