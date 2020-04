Segunda-feira, 27 de abril de 2020, atualizada às 18h10



PJF confirma sexto óbito por coronavírus em Juiz de Fora



Da redação



O sexto óbito por coronavírus no município foi confirmado nesta segunda-feira, 27 de abril, pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). A idosa, de 88 anos, tinha hipertensão arterial sistêmica e hipotireoidismo. Os outros casos de óbitos registrados são de três idosos, 70, 71 e 84 anos; uma idosa, 91 anos, e de um homem de 41, que era técnico de enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. Além disso, há três mortes em investigação.



A confirmação foi divulgada antes da atualização do boletim epidemiológico da PJF, publicado todos os dias no final da tarde. Segundo levantamento desta segunda, 27, a cidade tem ainda, 1.795 casos suspeitos da doença, além de 129 confirmações do Covid-19.







