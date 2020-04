Segunda-feira, 27 de abril de 2020, atualizada às 12h

Secretaria Estadual de Saúde confirma 119 casos de coronavírus em Juiz de Fora



Da redação



A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou 119 casos de coronavírus em Juiz de Fora, no boletim desta segunda-feira, 27 de abril. Além disso, a cidade tem 685 casos em investigação, 62 descartados e três mortes.

Na sexta-feira, a SES havia contabilizado 103 casos e dois óbitos.

Conforme o Informe Epidemiológico da Secretaria de Saúde do município deste domingo, 26, em Juiz de Fora são 1.756 suspeitos, 128 confirmados, cinco óbitos e quatro em investigação. A cidade é a segunda em Minas Gerais com mais casos confirmados, ficando atrás apenas de Belo Horizonte, que tem 548 casos e 11 óbitos.



No Estado são 1.586 casos confirmados, 98 óbitos em investigação, 362 óbitos descartados e 62 confirmados.

O Ministério da Saúde informou, neste domingo, 26, que o Brasil tem 61.888 casos confirmados de covid-19 e 4.205 mortes. De acordo com a última atualização do órgão, 30.152 pessoas infectadas estão recuperados (49%) e 1.322 óbitos estão em investigação. Nas últimas 24 horas, o ministério registrou 3.379 novos casos, o que representa incremento de 5,8% em relação aos dados de sábado (25) e 189 mortes, alta de 4,7% em relação à atualização de ontem.

O estado com maior número de casos e óbitos é São Paulo: 20.715 e 1,7 mil, respectivamente. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 7.111 casos, e 645 mortes. Em terceiro lugar, está o Ceará com 5.833 casos e 327, mortes. O estado com o menor número de casos é Tocantins, com 58 casos confirmados, e duas mortes.





